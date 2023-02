Bari-Cosenza, Mignani: “Gara complicata, conosco Viali. Mercato? I nuovi…”

"Abbiamo dato continuità di risultati e prestazioni, tranne qualche partita steccata come col Perugia. Vorrei solo che la squadra continuasse a lavorare come ha fatto finora. Il Cosenza ha tanto bisogno di fare punti e dobbiamo avere più determinazione di loro per vincere. Recentemente ha battuto il Parma. Conosco Viali e lo reputo molto bravo. Verranno qui per cercare di fare punti. Non so che tipo di partita hanno preparato, ma metteranno sicuramente tanto furore agonistico. Sono imprevedibili, hanno cambiato molti giocatori offensivi e spesso gli interpreti. Per questo sono punti che valgono doppio. Nuovi? Li ho trovati tutti bene, fin dal primo giorno che sono arrivati. Sono tre grandi professionisti che curano ogni dettaglio. Hanno lavorato nella maniera giusta, stanno bene e sono in crescita. Molina è una mezzala che all’occorrenza può fare l’esterno basso. Benali può fare tutti i ruoli del centrocampo e il trequartista"