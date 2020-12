“Bari, conti in rosso per due milioni. Gli abbonati rinunciano ai rimborsi”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Corriere del Mezzogiorno’, che punta i riflettori in casa Bari. “Un altro anno in C? Non voglio nemmeno pensarci. Sarebbe durissimo, anche psicologicamente”. Lo ha detto di recente Luigi De Laurentiis. Nel corso di un’intervista rilasciata a RadioBari, il patron del Bari è stato chiaro: serve la promozione in Serie B. Ragion per cui, il club pugliese è pronto a tornare a setacciare il mercato in vista di gennaio.

“Questo è un campionato che non permette di rientrare negli investimenti, sebbene siamo in una piazza come quella di Bari. Solo considerando il pubblico, abbiamo perdite superiori a due milioni di euro. È un dato davvero importante, nel contesto un momento assai complicato. Detto questo, il mondo dell’imprenditoria locale sta rispondendo in maniera maiuscola. Ho avuto la fortuna di incontrare persone perbene e aziende sane. Non posso che ringraziarle tutte in maniera molto sentita”, sono state le sue parole.

Intanto, i tifosi stanno mostrando affetto e vicinanza, rinunciando ai rimborsi per le partite non godute nella passata stagione, a dispetto dell’abbonamento sottoscritto. “La loro passione ci manca tantissimo. Se dovessi chiedere qualcosa per il Natale sarebbe di riavere presto il loro calore umano. Ricevere oltre 4.200 rinunce di rimborso è un segnale d’amore fortissimo. Sono gesti fantastici, un qualcosa che ci dà ancora più energia”, ha proseguito.

“Rispetto allo scorso anno siamo ancora più concentrati e motivati. Abbiamo grande voglia di vincere. Al momento c’è distacco dalla vetta, anche al netto della partita in meno giocata, ma questo ci fa affrontare ogni partita come se fosse una finale. Il Bari di quest’anno? Diverso dall’edizione 2019/2020, un Bari capace di indossare anche panni diversi. Domenica, su un campo improponibile, la squadra ha lottato e strappato una vittoria importante”, ha concluso De Laurentiis.