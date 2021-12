Bari, colpo Galano e focus sulle uscite: così cambierà la capolista?

Polito è pronto a cedere chi ha avuto fin qui poco spazio come Marras e Lollo. E De Risio piace al Pescara

Mediagol (nc) ⚽️

"Il colpo Galano e focus sulle uscite: così cambierà la corazzata Bari". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulla strategia del Bari per la Serie B. "Ecco il mercato bis. Laddove è proprio difficile mettere mano a una corazzata, come il Bari. E se lo fai, rischi di combinare guai".

Il direttore sportivo Polito ha le idee chiare: la prima squadra non si tocca, ma sono previsti almeno 4-5 affari in uscita. Lasceranno Bari ed il Bari chi fin qui ha trovato poco spazio. "Ma, il direttore biancorosso ha sempre il colpo in canna. Non è da escludere che cominci a lavorare e programmare, con i debiti scongiuri, in proiezione Serie B", prosegue il noto quotidiano.

Chi potrebbe approdare alla corte di Michele Mignani è Drudi del Pescara, in scadenza di contratto. Una pista legata al ritorno in campo del capitano Valerio Di Cesare, che lo scorso novembre ha subito un infortunio serio al legamento collaterale esterno del ginocchio destro. Se il recupero dovesse rivelarsi più complicato, a quel punto Polito potrebbe tornare sulle tracce dell'esperto centrale difensivo già accostato al Bari in estate. D'altra parte, il Pescara è da tempo sulle tracce del centrocampista biancorosso De Risio, pupillo di Auteri. Potrebbe, dunque, concretizzarsi uno scambio.

A centrocampo, inoltre, partirà Lollo, che piace al Pordenone e al Palermo. Ma in caso di due cessioni (Lollo e De Risio), arriverebbe un nuovo centrocampista, magari giovane. Intanto, sarebbe già a Catanzaro Daniel Semenzato, da settimane fuori rosa. Così come Bolzoni, che potrebbe trasferirsi altrove nel mese di gennaio. È in uscita pure l’esterno Andreoni. E anche Marras potrebbe lasciare Bari. "Evidente che si ritenga sacrificato e che pensi di meritare maggiore spazio, magari in B. Anche perché l’ingaggio che si ritrova è tutt’altro che leggero", si legge.

Dubbi, inoltre, su Simeri e Citro. Dipenderà dalle richieste. Ma il Bari difficilmente cederà tre attaccanti nel corso della sessione invernale senza un nuovo innesto. Potrebbe riaprirsi, dunque, la pista Galano, pronto a tornare in quel di Bari. Polito ci penserà? Seguiranno aggiornamenti...