Bari, clamoroso Auteri: “Vantaggi per la Ternana, qualcuno mi spieghi il perché. Non sono stupido…”

Un fiume in piena.

Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Bari, Gaetano Auteri, intervenuto ai microfoni della stampa alla vigilia della sfida contro il Catanzaro, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “San Nicola”: dai presunti vantaggi concessi, a suo dire, dalla Lega Pro all’attuale capolista del torneo (la Ternana alle ore 15 sfiderà la Vibonese), alla lotta promozione in Serie B. Dichiarazioni che non passeranno certamente inosservate.

“Credo che la Ternana difficilmente terrà questo ritmo. Ma è pur vero che alcuni vantaggi li ha sempre: giocherà sabato in anticipo. Vorrei tanto che qualcuno mi spiegasse il perché. Non è la prima volta che gli umbri giocano la prima partita in anticipo, quando ci sono i turni infrasettimanali. Non accetto che la Vibonese, dopo aver giocato mercoledì una gara di recupero, torni in campo così presto. Ovvio che parta in una posizione di evidente svantaggio. Quali sono questi diritti della Ternana? Dicono che sia per motivi televisivi. Ma non sono stupido, non c’è una condizione paritaria: la Vibonese non ha lo stesso tempo di recuperare. È una cosa oggettiva. Vi sembra normale?”, sono state le sue parole.

CATANZARO E CLASSIFICA – “Sono stato trattato benissimo a Catanzaro. Ho conservato un ottimo rapporto con i tanti amici, il club calabrese. Ma facciamo un lavoro che ci porta ad essere più professionali possibili. Ci abituiamo a sfuggire da questi sentimenti. È chiaro che prima e dopo la gara, però, alcuni valori non si perdono. Resto molto grato e riconoscente. La classifica? Non è delineata. Ci sono tante squadre che potrebbero ritrovarsi nei primi posti: Palermo, Juve Stabia, Catania e Teramo. Anche il Catanzaro è forte e rappresenta una piazza importante. Questo è un campionato difficile ed equilibrato”.

BILANCIO – “La quadratura del cerchio non è mai vicina, quando il gruppo è nuovo e si forma strada facendo. Ci saranno sempre da fare miglioramenti, progressi. Domenica scorsa, a Caserta, abbiamo giocato bene. Però non tutti gli avversari sono uguali, e non tutte le partite si sviluppano nello stesso modo. Noi dobbiamo avere la stessa faccia. Le pressioni della piazza. Ci sarebbero in ogni caso, è normale. Le pressioni ci sono anche negli ambienti piccoli, anche se numericamente sono diverse. Bisogna stabilire un percorso di lavoro e andare fino in fondo. Tempo non ne abbiamo: la Ternana sta facendo un cammino stratosferico, abbiamo perso con loro meritatamente. Quella partita, però, potevamo anche non perderla. Con qualche errore in meno”, ha concluso Auteri.