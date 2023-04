Bari-Cittadella, Mignani: “Promozione diretta? C’è ancora speranza. Il Genoa…”

Reduce da tre vittorie nelle ultime cinque, il Bari di Michele Mignani ospiterà il Cittadella al "San Nicola" nella trentacinquesima giornata di Serie B. Galletti terzi in classifica, a sei punti di distanza dal Genoa secondo, ultima posizione disponibile per la promozione diretta in Serie A. In vista del match contro i granata, il tecnico biancorosso è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni: