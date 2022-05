Bari, Citro: “Voglio rimanere qui, non si sa mai cosa riserverà il futuro”

Le parole dell'attaccante del Bari, Nicola Citro, intervenuto al termine della stagione biancorossa culminata con una personale doppietta nel match di Supercoppa contro il Modena

Parola a NicolaCitro. Non è bastata la doppietta dell'ex Frosinone al Bari di Michele Mignani per vincere la Supercoppa di Serie C contro il Modena. Intervistato ai microfoni di Radio Bari, Citro ha effettuato un bilancio complessivo della stagione biancorossa, dando anche qualche spunto interessante sul suo futuro con la maglia del Bari. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Per me è stata una stagione travagliata, ma negli ultimi tempi mi sono ritagliato un po' di spazio e sono felice per la prestazione e i due gol al Modena. Sapevo che avrei potuto giocare poco quest'anno, visto il valore della rosa, però mi sono sempre allenato al massimo e ho dato il meglio in qualsiasi ruolo. Il mio contratto è in scadenza ma non si sa mai, spero fino alla fine di poter rimanere in biancorosso".