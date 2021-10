Bari, Citro: “Non guardiamo mai le altre. Catanzaro? Farà un grande campionato”

Nicola Citro, attaccante del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il momento super della squadra e suoi prossimi impegni dei biancorossi

Nicola Citro , attaccante 32enne del Bari , è intervenuto ai microfoni di "RadioBari" analizzando i prossimi impegni in campionato dei pugliesi. La punta ex Frosinone si sofferma anche sul suo ritorno in campo nel turno precedente contro il Foggia , dopo sette mesi di assenza a causa del grave infortunio rimediato nel febbraio 2021 nella gara di Serie C contro la Viterbese .

"Sto bene, mi manca solo il ritmo partita. Il mister mi aveva chiesto già prima della partita se me la sentissi. Quando sono entrato sembravo un ragazzino, alla prima partita. Lo stadio San Nicola pieno? Ci avevo già giocato, ricordo un Bari-Trapani dove ci giocavamo la posizione dei playoff, fu bellissimo. Dobbiamo accantonare subito la partita col Foggia, così come facciamo sempre, guardando alla prossima partita. Loro sono una squadra fastidiosa, corrono tanto, e il campo è in sintetico. Non sarà facile. Il duello col Catanzaro? Pensiamo intanto alla partita col Francavilla, poi penseremo al Catanzaro. Non guardiamo le altre. Ovviamente il Catanzaro è un'ottima squadra e farà un grande campionato, però è ancora lunga. Dobbiamo pensare partita dopo partita".