Bari, Citro: “Ho pensato di smettere, ora sto bene. Voglio restare a lungo”

Il grave infortunio al ginocchio, il futuro e non solo: le dichiarazioni rilasciate da Nicola Citro, attaccante del Bari

"Mi sento bene, è un bel periodo. Sono fiducioso, speriamo di concludere al meglio". Lo ha detto Nicola Citro , intervistato ai microfoni di "Radio Bari". Diversi i temi trattati dall'attaccante del Bari , ad un passo dalla promozione diretta in Serie B : dall'infortunio che lo ha costretto ai box, al suo futuro. Ma non solo...

"Il gol più emozionante? Quello col Francavilla: venivo da un periodo buio della mia carriera. Dopo l'infortunio al ginocchio dell'anno scorso ho avuto momenti di difficoltà e quel gol è stato liberatorio. Un altro gol che mi emoziona sempre rivedere è quello fatto in finale playoff con la maglia del Trapani contro il Pescara", ha svelato.

INFORTUNIO - "Avevo pensato di smettere dopo l'infortunio, il dolore era troppo forte. Pensare di dover aspettare otto, nove mesi lontano dal campo è stato difficile. Dopo il momento iniziale, però, non vedevo l'ora di rimettermi in forma e tornare. Ringrazio i miei compagni e Francesco Cosentino che mi hanno aiutato tanto".

FUTURO -"Sono in scadenza ma spero di rimanere, l'ho detto anche a gennaio al direttore Polito, nonostante non abbia giocato molto. Appena arrivato avevo altre aspettative, avrei voluto essere protagonista e portare il Bari in B, poi purtroppo c'è stato l'infortunio. Spero di rimanere a lungo", ha concluso Citro.