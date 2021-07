Bari, Cheddira si presenta: “Realtà importante, vogliamo toglierci soddisfazioni”

Walid Cheddira si presenta: l'attaccante italo-marocchino è arrivato in biancorosso in prestito dal Parma

"Felice e orgoglioso di poter far parte di una realtà così importante come Bari; sono carico, molto, per questa nuova avventura. Tutti vogliamo toglierci grandi soddisfazioni e per ottenere questo, oltre al lavoro in campo, serve un grande gruppo, un gruppo formato da uomini e credo che noi abbiamo tutto per fare bene. A livello personale, forza e velocità sono doti che non mi mancano; mi piace attaccare la profondità; i margini di miglioramento sono ampi, ma sono consapevole che solo con il lavoro giorno dopo giorno si possono ottenere risultati. Mi sono subito trovato bene in spogliatoio, mi hanno accolto davvero bene, ho legato con tutti.