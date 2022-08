Bari, Cheddira: “Parma forte, sarà gara insidiosa. Inter? Difficile dire di no, ma…”

Le parole dell'attaccante del Bari in vista del match contro il Parma

Scalda i motori il Bari, in vista dell'esordio in campionato contro il Parma, in programma venerdì sera. Nella consueta conferenza stampa pre gara è Walid Cheddira a prendere parola, soffermatosi sul primo impegno stagionale ormai alle porte.

"Partita molto difficile e con un sacco di insidie. Affrontiamo una squadra molto forte. Da oggi ci prepareremo al meglio. Il Parma si è compattato molto, pressa e toglie gli spazi. Bisogna essere concentrati e mantenere un'intensità alta per cercare di dare fastidio e fare un'ottima prestazione".

Sul momento vissuto: "Non so dove voglio arrivare, pensiamo partita dopo partita e portare a casa il risultato. Non c'è nessun segreto, il mio modus operandi è lavorare ogni giorno per migliorare e limare tutti i difetti. Così si ottengono risultati. Ho rivisto la partita di Verona per evitare di commettere alcuni errori. Crescita? Un anno per un giocatore è fondamentale, acquisisci sicurezza in se stesso ed esperienza. Ora mi sento bene e sicuro dei miei mezzi".

Alla provocazione di una chiamata dall'Inter, squadra per cui simpatizza: "Difficile dire di no. Nella mia testa so che ho bisogno di qualche anno per maturare ancora e magari arrivare a quei livelli"