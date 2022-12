Bari, Cheddira: “Mondiale indimenticabile. Brunori mi ha raggiunto nei gol? Dico…”

"È stato indimenticabile, ma fa parte solo del mio bagaglio calcistico. Ora sono a Bari e torno a pensare al nostro campionato, che è molto difficile. L'unica cosa che è dispiaciuta è stata saltare la semifinale contro la Francia. Non c'è stato alcun rimorso, perché io sono entrato in campo per aiutare la squadra. Il gol mi manca, come a tutti gli attaccanti. Spero di ricominciare a segnare già da lunedì. Brunori mi ha raggiunto in classifica marcatori? Sono sincero, non la guardo, non ho il pallino fisso dell'essere capocannoniere. Lavoro per me stesso e per la squadra, poi a fine anno tireremo le somme, l'importante è che il Bari faccia bene. Se giocherò? Dipende dal mister, io sono a disposizione. Le squadre hanno iniziato a studiarci per capire i nostri punti di forza, l'effetto sorpresa è venuto un po' meno. Ma in tutte le partite abbiamo dimostrato di avere tante armi per far male agli avversari".