Bari, Cheddira: “Messina? Niente drammi, ripartiamo da questo verso nostro obiettivo”

Le parole dell'attaccante del Bari, Walid Cheddira, dopo il ko rimediato in casa dai galletti contro il Messina

"Abbiamo affrontato una squadra che è venuta a Bari per portare a casa il loro risultato. Si sono chiusi tutti e undici dietro e per noi è stato molto difficile trovare spazi. Non facciamo drammi, ci rifaremo subito alla prossima".

Così l'attaccante del Bari, Walid Cheddira, dopo il ko rimediato al "San Nicola" contro il Messina. Intercettato ai microfoni di "RadioBari", il giocatore ha fatto il punto in casa biancorossa in vista del prossimo impegno in campionato.

"Il mister ci ha ribadito di mantenere l'entusiasmo e di restare carichi perché un incidente di percorso può sempre capitare. Ripartiamo da questo verso il nostro obiettivo. Lavoriamo tutta la settimana molto bene. Secondo me stiamo molto bene a livello fisico e a livello mentale non c'è alcuna pesantezza. Non dobbiamo dimenticare tutte le grandissime prestazioni fatte. Continuiamo a lavorare seguendo il nostro cammino dimostrando partita dopo partita quello che valiamo".