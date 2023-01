Bari, Ceter: “Sono carico, il mio campionato inizia adesso”

Le parole dell'attaccante del Bari, prossimo avversario in campionato del Palermo

"Ad inizio campionato era impossibile pensare ad un Bari quarto in classifica. Oggi siamo consapevoli della nostra forza, la squadra è unita ma la Serie B è tosta. Dobbiamo lottare ogni partita". Così Damir Ceter, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Palermo, in programma venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera". Fra i temi trattati dall'attaccante del Bari anche la scelta da parte del tecnico Michele Mignani di schierarlo dal primo minuto contro il Parma.

"Abbiamo fatto dei risultati positivi, ma prima di tutto dobbiamo raggiungere la salvezza, poi guarderemo in alto. Io titolare contro il Parma? Avevo avuto una settimana positiva, però non mi aspettavo di giocare. Mignani è uno che studia molto gli avversari, ha visto che stavo bene ed ha puntato su una delle mie qualità, la fisicità, per far male al Parma. Voglio dare sempre di più per fare vedere quelle che sono le mie potenzialità", le sue parole.

BILANCIO - "Fin dall'inizio si sapeva che io fossi una scommessa, perché a Cagliari di fatto non ho mai giocato. Io voglio lavorare ogni giorno con fame, per dare alla squadra quella mano di cui ha bisogno. Noi abbiamo tanti attaccanti di qualità, voglio fare sapere che ci sono anche io. L'attaccante vuole sempre fare gol, so che prima o poi questo momento arriverà, spero di essere pronto. Prima di tutto, però, conta la squadra, io voglio aiutare i miei compagni a vincere. Segnare conta meno se poi non portiamo a casa i tre punti".

NUOVO INIZIO - "Fino ad ora il mio percorso calcistico è stato condizionato dagli infortuni, voglio dimostrare di avere ancora tanto da dare. Per me questo è un nuovo inizio, è importante avere la fiducia e voglio dare tutto me stesso per poter ripagare la società. Lo staff medico del Bari è stato molto attento sin dall'inizio, sono molto fiero di essere qua. Mi hanno dato l'opportunità di iniziare un percorso di guarigione, curando ogni aspetto. Ora sono carico, ho bisogno di allenarmi e giocare. Io sono un giocatore potente e fisico, caratteristiche che forse rendono più probabili gli infortuni. Serve migliorare ogni aspetto per ridurre al minimo i rischi", ha concluso Ceter.