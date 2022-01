Bari, Celiento: “Distacco dalle rivali ok. Covid? Giusto rinvio Serie C, dispiace…”

Il difensor del Bari, Daniele Celiento, analizza l'ottimo momento dei galletti, primi in solitaria nel girone C di Serie C, a + 7 dal Monopoli secondo e +11 dal Palermo. Un riferimento anche sulla situazione Covid che torna a far tremare la Lega Pro

Mediagol (sc) ⚽️

Il difensore del Bari, DanieleCeliento, titolare della compagine guidata da Michele Mignani dopo l'infortunio di Di Cesare. nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di RadioBari, il numero cinque dei galletti si è espresso sull'attualità della formazione pugliese, capolista del girone C di Serie C, e sulla situazione Covid-19, che torna a registrare numeri elevati di positività anche in Lega Pro. Di seguito le dichiarazioni del centrale di difesa del Bari.

"Dispiace non poterci allenare tutti insieme a causa del Covid. Giusto rinviare di una settimana la ripresa del campionato. Ad oggi abbiamo un buon distacco dalle inseguitrici, ma la strada è ancora lunga. Nell'arco di una stagione ci possono essere tanti punti di svolta. Le sconfitte servono per migliorare, noi abbiamo imparato molto da quelle di Francavilla e Castellammare. Il gol? Un po' mi manca, ci sono andato vicino nelle ultime giornate".