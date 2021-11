Bari, Celiento: “Dicembre mese importante, è presto per parlare di stacco”

Le dichiarazioni rilasciate dal difensore del Bari dopo la vittoria conquistata dagli uomini di Mignani contro il Latina

Tre a uno. E' questo il risultato finale maturato sabato pomeriggio fra le mura dello Stadio "San Nicola". Una vittoria, quella conquistata dal Bari ai danni del Latina di Daniele Di Donato, ottenuta grazie alle reti messe a segno da Mirco Antenucci, Daniele Paponi e Manuel Marras. Tre punti che permettono ai padroni da casa di consolidare la vetta della classifica del Girone C di Serie C. "Sapevamo che sabato non sarebbe stato semplice per noi, ma abbiamo portato a casa i tre punti meritatamente. Non pensiamo a chi ci insegue, ma solo a fare la domenica la nostra partita. I punti di vantaggio ci sono e sta a noi mantenere alta la concentrazione e avere continuità. È presto per parlare di stacco, manca ancora tutto il girone di ritorno e tre match del girone d'andata. Non voglio parlare di punti da fare in queste partite, la nostra testa è solo sull'Avellino". Lo ha detto Daniele Celiento, intervistato ai microfoni di "Radio Bari".