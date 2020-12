Bari, Celiento avverte la Ternana: “La riprenderemo, non possiamo restare in Serie C”

Celiento si è poi espresso sul suo rapporto con Gaetano Autieri: “La sua filosofica di calcio è il massimo per me. L’ideale. Compresi i rischi che corre, inevitabilmente, chi si espone spesso in fase offensiva. Ma, credetemi, con lui è più bello giocare: vai in campo e fai la partita. E, quando ti diverti, è perfino giusto rischiare. Avrei mille episodi da raccontare, tutti nel contesto di un rapporto molto schietto. Figuratevi, in svariate occasioni c’è capitato di avere battibecchi, perlopiù dovuti all’interpretazione di situazioni tattiche. Ma poi si è sempre chiarito tutto e subito”.