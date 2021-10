Bari-Catanzaro, Ruben Botta: “Se stiamo bene possiamo vincere contro chiunque”

Le dichiarazioni rilasciate dal fantasista argentino in vista della sfida Bari-Catanzaro, in programma sabato al "San Nicola"

"È stata una settimana diversa, la prossima è una partita importante contro un avversario allenato bene". Lo ha detto Ruben Botta , intervistato ai microfoni di RadioBari in vista della sfida contro il Catanzaro , in programma domani - sabato 30 ottobre alle ore 14:00 - allo Stadio "San Nicola". Fra i temi trattati dall'esperto fantasista argentino, approdato alla corte di Michele Mignani nel corso della sessione estiva di calciomercato dopo l'addio alla Sambenedettese , anche la sconfitta a sorpresa rimediata contro la Virtus Francavilla . Ma non solo...

"Abbiamo pensato molto alla partita di sabato. Avremo di fronte un avversario forte, però noi giochiamo in casa con i nostri tifosi e questo deve darci forza. La sconfitta contro la Virtus Francavilla ci può stare, non abbiamo fatto una buona partita ma adesso dobbiamo metterci alle spalle la sconfitta e proiettarci al prossimo match che è fondamentale e ci dà la possibilità di tornare a fare quel che di buono stavamo facendo. Tutte le partite sono difficili, il Catanzaro è dietro di noi e quindi dobbiamo mandare un messaggio. Giocheremo in casa con i nostri tifosi e questo ci rende più forti. Non dobbiamo pensare a quello che è stato, quando noi stiamo bene possiamo vincere ovunque andiamo. Non dobbiamo calcolare gli avversari. Se stiamo male come domenica scorsa tutte le squadre possono farci male, perché contro di noi tutti fanno la partita della vita. Non possiamo mollare nemmeno per un minuto", ha concluso.