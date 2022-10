Bari, Caprile: “San Nicola? Che atmosfera, a casa mi godo lo show…”

Esordio stagionale contro il Padova in Coppa Italia e prestazioni di alto livello per il giovane Elia Caprile , estremo difensore del Bari di Michele Mignani , che di settimana in settima si è guadagnato la fiducia del tecnico dei "galletti". Nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di RadioBari, il ventunenne portiere della compagine pugliese si è soffermato sull'importanza del proprio ruolo e sul momento della squadra biancorossa, reduce dal pari interno a reti bianche contro la Ternana di Cristiano Lucarelli . Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall'estremo difensore scuola Chievo Verona e Nazionale Under 21 .

“Le parate arrivano quando si è chiamati in causa, può capitare di non esserlo per un’intera partita e poi prendere gol sugli unici tiri che arrivano come con l’Ascoli. Anche a Frosinone abbiamo sofferto poco, ma per portare a casa il risultato serve il lavoro di squadra. A volte capita di pensare di prendere gol dopo una partita dominata, una beffa, ma sono pensieri momentanei perché poi subentra la concentrazione. L'atmosfera al San Nicola? È bellissimo entrare e sentire la gente che canta l’inno. Però è vero che bisogna restare concentrati sulla partita che si sta giocando, per questo spesso non riesco a comprendere fino in fondo cosa sto vivendo. Poi a casa mi riguardo i video per godermi in pieno lo show sugli spalti".