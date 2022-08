Bari, Caprile: “Palermo? Sfida fondamentale. Sulla trattativa dico questo”

Non sono sorpreso. Cominciare così, mi ha fatto piacere. Mi conosco, so da dove sono partito e che difficoltà ho dovuto superare. Non ho mai avuto paura di confrontarmi in stadi importanti. Non è detto ora che giochi sempre. Devo continuare a lavorare sodo e mettere in difficoltà il mister sulle strade. Ho 20 anni e non ho fatto niente. Ho fatto solo tre partite. I complimenti mi fanno piacere, ma con la mia testa sono concentrato solo al lavoro e so quanto serve.