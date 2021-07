Bari, capitan Di Cesare guarda avanti: “Non possiamo più sbagliare”

Le dichiarazioni rilasciate dal capitano del Bari, Valerio Di Cesare, in vista del nuovo campionato di Serie C

Sale a undici il numero dei positivi tra i giocatori del Bari . Dopo l'ultimo ciclo di tamponi, a cui si sono sottoposti i tesserati nel ritiro a Storo in Trentino, è emerso un nuovo contagiato dal Covid , posto in isolamento come previsto dal protocollo in vigore.

Di fatto, la preparazione pre-campionato del nuovo tecnico Mignani è fortemente condizionata dal focolaio scoppiato all'interno dello spogliatoio. Ed è già saltata anche la prima amichevole. "È complicato lavorare senza poter stare insieme. Il ritiro è fondamentale per fare gruppo, ma complimenti al mister e al suo staff che stanno facendo di tutto per farci allenare al meglio", ha dichiarato Valerio Di Cesare , intervenuto ai microfoni di Radio Bari.

"Polito ci ha detto tutte cose giuste che riguardano il gruppo. In questa stagione non possiamo sbagliare nulla. Antenucci? Sta a cento come motivazioni, lo è come sempre e ci tiene tanto a questa causa. Cheddira? È un giocatore che mi piace, ha gamba, velocità e vede bene la porta. Scavone? Mi farebbe piacere restasse, ci darebbe una grande mano. Quest'estate ho ricevuto offerte. Sembra strano ma è cosi. Erano alcune squadre sempre di C", ha concluso il capitano biancorosso.