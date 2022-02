Bari-Campobasso, le formazioni ufficiali: dentro D’Errico e Mallamo, out Terranova

Le formazioni ufficiali di Bari-Campobasso, gara valida per la ventottesima giornata del girone C di Serie C

Girone C di Serie C in campo anche alle 17:30 nella seconda tranche di sabato 19 febbraio, gare valide per la 28a giornata. La capolista Bari in campo al "San Nicola" contro il Campobasso, in cerca di punti per allungare sulla seconda e certificare la fuga. Molisani a caccia di una salvezza tranquilla. Di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici: