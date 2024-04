Bari: calciatori a casa Polito per chiedere l’esonero di Iachini? Il retroscena

E' già giunta al capolinea l'avventura di Beppe Iachini sulla panchina del Bari. Dopo l'ennesima sconfitta rimediata in campionato contro il Como, il club pugliese ha deciso di sollevare dall'incarico anche il tecnico originario di Ascoli Piceno. A determinare l'esonero sarebbe stata "una sorta di missione, domenica sera, di una delegazione della squadra (una decina di uomini in tutto) a casa Polito. [...] Non è escluso che gli stessi calciatori abbiano manifestato nell’incontro l’esigenza di un altro avvicendamento in panchina. Incomunicabilità fra tecnico e squadra? Troppi cambi di formazione? Scarso feeling tra le parti? Può valere tutto e il contrario di tutto", informa l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport".