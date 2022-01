Bari, buone notizie per Mignani: tutti negativi dopo gli ultimi tamponi

Tornano tutti negativi i contagiati registrati nei giorni scorsi in casa Bari

Torna il sereno in casa Bari, dopo i casi di Covid-19 registrati nei giorni scorsi tra staff e gruppo squadra. A seguito dell'ultimo giro di tamponi effettuati, infatti, non sono state riscontrate positività. Tornano dunque tutti negativi i contagiati in casa biancorossa. A darne notizia è lo stesso club pugliese tramite una nota ufficiale.