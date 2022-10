Bari-Brescia 6-2, Mignani: “Indimenticabile. Primato? Non guardiamo la classifica”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Bari dopo la vittoria per 6-2

"È la mia prima vittoria al San Nicola in Serie B, rimarrà per sempre nella mia vita. Spero che ce ne saranno tante altre". Lo ha detto Michele Mignani, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Brescia. Terza vittoria in campionato di fila per il Bari che, sabato pomeriggio, ha battuto anche gli uomini di Clotet fra le mura amiche dello Stadio "San Nicola" per 6-2.

"Oggi (ieri, ndr) è giusto essere felici e godersela. Se pensassimo di essere diventati bravi, sbaglieremmo tutto. L'atteggiamento che stiamo portando in campo è quello giusto, che ci permette di fare la prestazione. L'entusiasmo si crea con i risultati. Il lavoro che sta facendo la squadra è ciò che mi rende più orgoglioso. Mancano 31 partite alla fine, ora non serve a niente guardare la classifica. Non mi sono piaciuti gli ultimi minuti, né alla squadra. Alla fine abbiamo preso una bastonata che non doveva starci", le sue parole.

"Non capita sempre di vincere partite contro questi avversari e in questo modo - ha proseguito Mignani ai microfoni di 'TuttoBari' -. Abbiamo anche sofferto un quarto d'ora abbassandoci, ho avuto la sensazione che a livello fisico fossimo in difficoltà a metà del secondo tempo. Poi la squadra è cresciuta, i cambi hanno dato tanto. Mi è bruciato un po' prendere i due gol".

"Noi dobbiamo avere lo spirito di una squadra che deve combattere ogni partita e i ragazzi mi sembra che lo stiano facendo in questo momento. Dobbiamo essere bravi a goderci il momento. So cosa vuol dire per Bari questo momento: dopo aver mangiato tanta roba cattiva adesso sta rialzando la testa ed è giusto alzarla con il sorriso, però abbiamo fatto sette partite, ne mancano trentuno e dobbiamo pensare immediatamente alla partita con il Venezia".

"Dorval è partito un po' timido, poi piano piano si è sciolto: è importante che sia stato aiutato da tutti i compagni e che abbia fatto le cose che doveva fare. Le ha fatte bene. Antenucci alla sua età rincorre il terzino, Folorunsho è cresciuto a livello tattico rispetto alle prime giornate. Di Cesare? Sembra che gli siano ricresciuti i capelli... E' bellissimo percepire l'apprezzamento della gente, che ho percepito anche in momenti in cui la squadra non ha vinto. Dedichiamo la vittoria ai nostri tifosi e chiediamo di continuare a starci vicino", ha concluso Mignani.