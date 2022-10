Bari-Brescia 6-2, De Laurentiis: “Mi sembra di sognare, non abbiamo paura di nessuno”

Le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Bari, Luigi De Laurentiis

"E' stata un'emozione enorme. Al 6-0 non sapevo più cosa pensare, sembrava di sognare". Lo ha detto Luigi De Laurentiis, intervenuto ai microfoni di "RadioBari" al termine della sfida contro il Brescia. Sei le reti messe a segno dalla squadra di Michele Mignani fra le mura amiche dello Stadio "San Nicola" in occasione del match valevole per la settima giornata del campionato di Serie B. E primato in classifica.

"Qui è magico, ho pensato ai momenti difficile e quanto abbiamo faticato per arrivare fin qui. Ma ora siamo primi in classifica in Serie B. Ho pensato subito ai tifosi, lavoriamo per questa bellissima città, Bari è una grandissima responsabilità. Lo facciamo per chi viene sempre a vedere le partite e chi si segue dalla tv", ha proseguito il presidente del Bari.

"Un anno fa siamo ripartiti da zero, ma ho trovato degli uomini veri. Giochiamo dando tutto, questo si sta vedendo sempre di più. Oggi mi sono emozionato per Antenucci quando lo stadio ha cantato per lui, ma anche per Di Cesare, che è con noi dall'inizio. All'inno ho sempre la pelle d'oca. Cheddira? L'anno scorso avevamo visto qualcosa in lui, ma devo dare atto a Polito che lo ha riconfermato. In B ha più spazi e sta segnando tanto. Oggi (ieri, ndr) sono stato con il papà e la sua famiglia, sono belle persone. Il ragazzo è sereno e questo è importante".

"Il mister e il suo staff sono sempre sul pezzo. Il tecnico si preoccupa anche umanamente dei giocatori. In allenamento tutti danno il meglio, perchè tutti sanno che chi dà il massimo entra e gioca. Mignani riesce a tenere una linea giusta e il gruppo è sempre più coeso. La Serie B è lunga e difficile, partire così bene è stato positivo. Bisogna essere fieri ed orgogliosi. Il Bari ha dimostrato di esserci e di non avere paura di nessuno", ha concluso De Laurentiis.