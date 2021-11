Bari, Botta: “Importante vincere anche giocando male. Ultras fondamentali”

Le parole di Ruben Botta, numero 10 del Bari, dopo il successo maturato contro la Vibonese

"Era una partita che dovevamo vincere soffrendo, tutte sono difficili ma dobbiamo continuare su questa strada. Tante volte devo cercare la palla per prenderla e trovare spazio per far uscire le squadre. Il campo aveva un po’ di sabbia ed era difficile. Dobbiamo pensare a non mollare e a soffrire per vincere".