Bari, bomber Cianci si sfoga: “Mi scuso con la piazza. Questa citta merita la A”

Il Bari è uscito dai playoff della Serie C per mano della Feralpisalò.

Un’eliminazione che fa male, con la squadra del patron Aurelio De Laurentiis che era stata costruita per compiere il salto di categoria e approdare in Serie B. La sconfitta è stata inaspettata e gli stessi giocatori hanno preso male l’uscita anticipata. Il bomber del Bari Pietro Cianci si è sfogato sui social dopo questa eliminazione scusandosi con i tifosi e con una piazza che secondo il suo parere merita i palcoscenici più importanti.

Il centravanti in prestito dal Teramo ma nativo di Bari , ha fatto trasparire dalle righe scritte tutto il proprio dispiacere per il mancato raggiungimento dell’obiettivo:

Dopo quello che è accaduto mi sento solo di scusarmi per quello che non sono riuscito a fare negli ultimi mesi. Scusatemi se è finita così , per non essere arrivati insieme a quell’obiettivo tanto desiderato. So come vi sentite , perché anch’io sono deluso e amareggiato, ho fatto di tutto per esserci a questi play off , ci credevo davvero. Mi dispiace , oggi vi dico che avrei dovuto anch’io dare qualcosa in più, mi sento come se non sia riuscito ad aiutare un fratello perché dopo tutto quello che abbiamo passato in questi anni noi tifosi ce lo meritavamo, soprattutto ve lo meritavate. Anche se è finita così il mio amore per questa maglia va oltre le sconfitte oltre le delusioni oltre tutto ciò che è stato e che sarà. Grazie per come mi avete accolto e spero che abbiate compreso che non potevo davvero dare di più. Ho sognato, abbiamo sognato insieme e vedremo il futuro cosa ci riserverà , ma di una cosa sono certo , che il Bari deve tornare dove merita