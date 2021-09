Bari, Bianco: “Vogliamo riportare questo club in B! Di Gennaro? Talento puro”

Il centrocampista in forza al Bari ha detto la sua in merito alla nuova stagione con la maglia biancorossa

Raffaele Bianco ha giurato fedeltà al Bari . Il centrocampista in forza alla compagine biancorossa, in conferenza stampa, si è soffermato in merito alla sua decisione di restare in Puglia nonostante alcune offerte.

"A giugno le intenzioni del direttore erano altre. Poi il mister mi ha parlato e mi ha detto che aveva piacere rimanessi. Sono venuto incontro alle esigenze della società, visto il momento particolare del calcio: la trattativa è stata facile. Volevo continuare nel Bari. Di Gennaro? Son contento di chi è arrivato. Penso che il diesse sia stato bravo oltre misura. Si alza la qualità degli allenamenti e la competizione. Abbiamo una panchina lunghissima e forte. Di Gennaro - ha detto Bianco dalle parole raccolte da tuttofare com - non ha bisogno di presentazioni. Io ragiono nell'interesse del Bari: vogliamo riportare il Bari in B. Non è un problema giocare anche un minuto. Se dovesse giocare lui, lo inciterò come un fratello".