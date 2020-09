Bari, Bianco: “Partiti fortissimo, ma il cammino è appena iniziato. Teramo-Palermo? Vi dico la mia”

Due a tre. E’ questo il risultato finale maturato domenica pomeriggio allo Stadio “Giovanni Paolo II”.

Una vittoria, quella conquistata dal Bari in occasione del derby contro la Virtus Francavilla in occasione della prima giornata del campionato di Serie C, centrato grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da Mirco Antenucci, Tommaso D’Orazio ed Eugenio D’Ursi. Un successo maturato nei primi trenta minuti, seguiti da un vero e proprio blackout che ha permesso ai biancazzurri di riaprire i giochi e mettere a segno due gol.

“Siamo partiti fortissimo, come ci aveva chiesto il mister, imponendo il gioco, mettendo in atto il suo credo. Poi ci siamo un po’ rilassati e abbiamo regalato due gol, non deve accadere: sul 3-0 bisogna se possibile incrementare il vantaggio senza smettere di portare pressione alta. Ci teniamo i tre punti ma sappiamo che il cammino è appena iniziato”. Lo ha dichiarato Raffaele Bianco, intervenuto ai microfoni di ‘RadioBari’.

“E’ stata una questione di leggerezza nel leggere i momenti, più che una questione fisica. Il nuovo modulo ambia parecchio, in due a centrocampo ci troviamo ad occupare uno spazio più grande. Dal punto di vista del possesso è qualcosa che ti coinvolge tantissimo: sei sempre a dominare, lo avverti, è questo che impressiona. Ho sempre avuto allenatori abbastanza equilibrati tra fase difensiva e offensiva. E’ un modo nuovo di giocare questo: la storia parla per il mister”, ha proseguito il centrocampista del Bari che, nel weekend, affronterà il Teramo. “Il Teramo ha battuto il Palermo? Le prime giornate sono sempre strane in tutte le categorie, ci sono risultati un po’ così, a causa delle squadre non complete”, ha concluso.