Bari, Bianco lancia la sfida: “Contro di noi giocano tutti la finale di Champions”

Il centrocampista classe '87 del Bari ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juve Stabia

Il Bari è saldamente al comando del girone C, i biancorossi guidano la classifica con 5 punti di vantaggio sul Monopoli e 7 su Palermo e Catanzaro. La compagine guidata da Michele Mignani dopo un mini periodo di crisi, si è rialzata sconfiggendo per 2-1 in casa proprio i calabresi. Uno dei punti di riferimento dei pugliesi ossia il centrocampista, Raffaele Bianco, ai microfoni di RadioBari ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.