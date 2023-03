Bari-Benevento, Mignani: “Entrambi abbiamo bisogno di punti. La loro rosa…”

Quarta forza del campionato di Serie B, il Bari punta forte al Genoa secondo in questo rush finale. Otto gare alla fine della stagione, per una promozione in Serie A ancora in discussione. Al momento è lotta tra i galletti, il Genoa ed il SudTirol, ma in un campionato come quello cadetto non c'è da escludere nulla. Il tecnico biancorosso, Michele Mignani, ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro il Benevento, trentunesima giornata di Serie B. Di seguito le sue dichiarazioni: