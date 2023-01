Bari, Benedetti: “Palermo? C’è rammarico, ma abbiamo una consapevolezza”

"Normale che dopo Palermo ci sia molto rammarico. In questi casi è importante resettare a livello mentale grazie alla consapevolezza di quanto di buono stiamo facendo". Lo ha detto Leonardo Benedetti , intervistato ai microfoni di "TeleBari". Diversi i temi trattati dal centrocampista del Bari , approdato alla corte di Michele Mignani nel corso della sessione estiva di calciomercato in prestito dalla Sampdoria : dalla sconfitta rimediata lo scorso venerdì 20 gennaio contro il Palermo , fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera", al prossimo impegno con il Perugia . Ma non solo...

"Segnare fa piacere anche per un centrocampista, spero possa arrivare al più presto con questa maglia. Anche se l'importante resta ottenere un risultato positivo come squadra. I gol dei centrocampisti sono sicuramente importanti, ma noi facciamo anche tanto lavoro sporco e il nostro compito principale è mettere i nostri compagni in condizione di segnare. Ho sempre fatto la mezzala offensiva e qualche gol l’ho realizzato, come accaduto lo scorso anno con l’Imolese, dove ne ho realizzate complessivamente sei. Il Perugia? E' un avversario tosto, mi aspetto una partita intensa contro una squadra che corre e lotta tantissimo", ha concluso Benedetti.