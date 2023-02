Bari, Benali: “Qui una delle migliori realtà della B. Lo scorso anno a Crotone…”

Dopo aver passato la prima parte di stagione con la maglia del Brescia , Ahmad Benali è approdato al Bari nelle sessione invernale di calciomercato. Grande salto di qualità per il centrocampista libico, che vanta 61 presenze in Serie A . Il nuovo acquisto dei galletti di Michele Mignani , che ha già esordito in biancorosso nel match contro il Cosenza , si è presentato in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Mi fa molto piacere giocare in questa squadra, stiamo dimostrando di poter dare fastidio a tutti e speriamo di continuare su questa strada. L'esperienza di Pisa per me è positiva, ho giocato abbastanza e siamo arrivati in finale dei playoff, anche se alla fine sono state fatte scelte diverse. Bari è una delle realtà più belle della Serie B, a me piacciono le piazze con grande tifo, a maggior ragione quando le cose vanno bene e c'è entusiasmo. Ho trovato una squadra consapevole di essere forte, con giocatori umili e disposti a sacrificarsi, ho conosciuto un gruppo sano e voglio essere un pezzo importante di questa squadra che può dare il suo contributo. Lo scorso anno a Crotone avevamo costruito una squadra per salire e poi siamo retrocessi, quest'anno in zona bassa ci sono squadre veramente forti, noi dobbiamo solo continuare con questo ritmo. La squadra è consapevole di essere forte, facciamo i punti che servono e vediamo dove possono arrivare"