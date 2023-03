Bari, Benali: “Con la Ternana potevamo far meglio. Classifica? Tutto ancora aperto”

Campionato finora più che positivo quello del Bari , che dopo trenta giornate si trova al quarto posto con sei punti di distanza dal Genoa secondo. Da neopromossa, la compagine di Michele Mignani ha dimostrato di giocare un grande calcio e di meritare il posto in cui si trova. A fare il punto in casa biancorossa è Ahmad Benali , centrocampista del Bari , intervenuto ai microfoni di TeleBari. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Visto che c'è la sosta ci sarà tempo di rivedere i nostri errori. Non c'è però da fare drammi. La partita è stata giocata e persa per un episodio. Non dobbiamo buttarci giù, ma dobbiamo prepararci per la partita col Benevento. La squadra ha sempre fatto la prestazione, sicuramente potevamo far meglio. Stiamo però facendo qualcosa di straordinario. Classifica? È tutto ancora aperto. Abbiamo visto che il Cosenza ha fatto risultato a Frosinone. Quest'anno tutti si giocano ancora qualcosa di importante, dal primo all'ultimo. Bisogna affrontare ogni partita con la massima concentrazione perché i punti contano".