Bari, Belli: “Avellino? Dimostrato di essere i più forti nonostante le chiacchiere”

Le parole del difensore del Bari, Francesco Belli, sul successo maturato al "San Nicola" contro l'Avellino

L'Avellino si ferma al "San Nicola" contro il Bari già promosso in Serie B. Vittoria di misura per i pugliesi, con il gol di Maita nel primo tempo, a nulla sono serviti i tentativi della squadra di Gautieri. La compagine irpina si trova attualmente al quarto posto. Intervenuto nel corso della trasmissione "Il Bianco e il Rosso", in onda su TeleBari, il difensore Francesco Belli è tornato sulla vittoria dei galletti contro la compagine biancoverde.