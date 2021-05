Bari, Auteri: “Vittoria meritata, mi ha infastidito una cosa. Sorteggio? Pronti a sfidare tutti”

“Abbiamo fatto una buona gara”.

Parola di Gaetano Auteri. Il tecnico del Bari, intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro il Foggia, ha analizzato la prestazione offerta dai suoi uomini in occasione del secondo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C. Una vittoria, quella conquistata da Mirco Antenucci e compagni, che ha permesso al Bari di passare al turno successivo. In attesa del sorteggio, da testa di serie, i pugliesi affronteranno una tra AlbinoLeffe, Feralpisalò, Matelica, Palermo e Pro Vercelli.

“Vorrei rivedere il gol che abbiamo preso, mi ha infastidito molto. In alcuni momenti nella parte finale ci ha preso la voglia di non rischiare e di fare poco possesso. È una vittoria meritata e legittima, siamo cresciuti ora andiamo avanti. L’atteggiamento che abbiamo avuto contro una buona squadra come il Foggia mi è piaciuto. Abbiamo pressato, mantenuto l’iniziativa e rischiato quasi mai. Mi ha infastidito solo il gol, in quel caso potevano fare meglio”, le sue parole.

PLAYOFF – “Il Bari è una squadra forte che ha idee ed organizzazione, è un torneo secco dove si gioca su due turni, noi abbiamo qualità e stiamo bene, vedremo cosa ci riserverà il sorteggio. Il calcio senza tifosi è diverso, soprattutto a Bari che è una delle prime piazze in Italia per tifoseria, è difficile. Sbrighiamoci a fare i vaccini e magari tra dieci giorni possiamo aprire, anche prima della finale. Essere testa di serie conta poco, se avessimo pensato di gestire il pareggio sarebbe stato difficile. Dal punto di vista psicologico quanto pensi di gestire la gara cambi atteggiamento. Fortunatamente abbiamo avuto il tempo per lavorare, andiamo avanti con la voglia di sfidare tutti”.

IDENTITA’ – “Possiamo migliorare e impadronirci di più delle gare. Prestazione buona da parte tutti, ma Antenucci è stato stratosferico, sontuoso, ha giocato per la squadra e ha fatto assist, arriveranno anche i gol così. Abbiamo ritrovato un’identità, la settimana in più ci è servita, abbiamo consolidato i nostri criteri. Sappiamo cosa dobbiamo fare per andare avanti, inutile fare tanti discorsi. Resettiamo, ci dovranno essere altri segnali più consistenti. Il nostro atteggiamento è questo, dobbiamo prendere il controllo del gioco e giocare a calcio”, ha concluso.