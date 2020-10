Bari, Auteri: “Catania avversario scorbutico, ma nostre vittoria legittima. Serie C? Ecco cosa serve per vincerlo”

Il Bari vince in casa contro il Catania 4-1.

Si è giocata a porte chiuse la partita che ha visto primeggiare i pugliesi sui siciliani. “La nostra gara è iniziata ad handicap con un’autorete sfortunata, ma siamo cresciuti con il trascorrere della sfida – ha detto ai microfoni di Rai Sport, il tecnico dei biancorossi, Gaetano Auteri, commentando il risultato. Il Bari sembra essere favorito in questa stagione insolita: “Questo è un campionato che è appena cominciato ed in cui ci sono avversarie agguerrite: noi non ci nascondiamo, abbiamo rispetto verso tutti, ci attribuiscono meriti e noi ce li prendiamo confrontandoci con gli altri partita dopo partita”, aggiunge Auteri.

“Credo sia una vittoria legittima nonostante una partenza non facile. Sono contento perché abbiamo fatto una buona gara, anche se si era messa in salita. Catania avversario scorbutico che si è chiuso ma noi siamo stati bravi. Di Cesare? Lui ha fatto una grande partita, i più grandi danno un grande esempio in questo gruppo. Come si vince il campionato? È troppo presto per parlare, tante attribuiscono al Bari chissà quali cose e noi ce le prendiamo, ma noi andiamo avanti con la voglia di confrontarci partita dopo partita”, conclude il tecnico biancorosso.