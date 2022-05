Bari, Aurelio De Laurentiis: “Tra me e Gravina c’è una contrapposizione giuridica”

In mattinata si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo del Napoli a Castel Di Sangro: le parole del patron

"Tra me e Gravina c'è una contrapposizione giuridica sul Bari che vedremo come andrà". Lo ha detto Aurelio De Laurentiis in sede di conferenza stampa in vista del ritiro estivo del Napoli a Castel Di Sangro. Fra i temi trattati dal patron azzurro, padre del numero uno del Bari Luigi De Laurentiis , anche il tema multiproprietà e la contrapposizione giuridica con il presidente della FIGC Gabriele Gravina .

"Le federazioni non hanno la capacità che le leghe hanno di pensare a un calcio nuovo. Perché? Perché quando uno ricopre una carica di presidente vuole comandare e, volendo comandare, si commettono degli errori. Cosa gli rimprovero? La Legge 91, per la quale non si è battuto. Non ho mai visto fare delle proposte. Ho sentito solo parlare di playoff e playout, non gli è mai venuto in mente magari di tornare a sedici squadre, come gli anni scorsi. Chi presiede delle organizzazioni nazionali e internazionali ha bisogno di voti e quindi non prende mai delle posizione scomode", le sue parole.