Bari, Antenucci: “Obiettivo? Mantenere la Serie B. Sfida di prestigio con il Parma”

Il Bari prepara la prossima stagione agonistica dopo la promozione in Serie B . Alla guida tecnica dei galletti è stato confermato l'allenatore Michele Mignani , artefice della stagione culminata nella vittoria del girone C di Serie C. Proprio circa il prossimo torneo cadetto, l'attaccante Mirco Antenucci ha parlato anche del Parma , primo avversario dei pugliesi in campionato , nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di RadioBari. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Ho fatto per tanti anni la Serie B e secondo me è uno dei campionati più belli da giocare, poi quest’anno a maggior ragione per le squadre presenti. Lo scorso anno in Serie C tutte facevano la partita della vita contro di noi, ma quest’anno sarà diverso perché ci sono Parma, Genoa, Cagliari, Pisa e Venezia, tutte squadre che hanno più pressioni. L’obiettivo è fare un bel campionato, mantenere la categoria e mostrare la nostra identità dando battaglia su ogni campo. Elementi fondamentali? Spirito di squadra, identità, voglia di sacrificarsi, combattere e qualità. Con il Parma alla prima sarà una sfida di prestigio, suggestiva e bella da giocare, ma guardo poco il calendario perché alla fine vanno incontrate tutte. Vicari? Ci siamo sentiti prima del suo arrivo. Gli ho parlato bene di questa piazza, gruppo, mister e di tutto l'ambiente. Poi la scelta era la sua, ma quando mi faceva delle domande cercavo di spingerlo ad accettare”.