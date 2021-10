Bari, Antenucci euforico: “Vincere ci dà morale, continuiamo su questa strada!”

Le dichiarazioni dell'attaccante del Bari, Mirco Antenucci, in seguito alla vittoria dei pugliesi per 3-1 in casa del Campobasso

Il Bari continua la propria marcia positiva in campionato superando per 3-1 in trasferta il Campobasso. Si è sbloccato finalmente Mirco Antenucci che, ai microfoni di RadioBari, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

"Abbiamo continuato sulla strada che abbiamo intrapreso un po' di tempo fa. Vincere ci dà morale e punti in classifica. Abbiamo dato dimostrazione di essere una squadra che sta bene, in crescita. Mio gol con dedica? Sono contento soprattutto per la vittoria e anche per il gol dedicato a mia figlia, anche tutte le persone che mi sono venute a vedere dal molisano. Quello che mi interessa però è la vittoria. C'è un bel clima - riporta tuttobari.com -, ci vogliamo bene, è un attestato di affetto nei miei confronti. Sono contento di far parte di questo gruppo, dei ragazzi professionali e umanamente grandi, i risultati si stanno vedendo. Lavoro molto duramente da professionista, quindi il mister poi fa le sue valutazioni. Devo farmi trovare pronto e dare una mano alla squadra, ma alla fine penso che la professionalità venga sempre premiata".