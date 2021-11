Bari, Antenucci: “Dobbiamo continuare su questa strada. Gol? Ci sono sempre stato”

Le dichiarazioni dell'attaccante del Bari, Mirco Antenucci, in merito al momento vissuto dai biancorossi guidati da Mignani

Mirco Antenucci orgoglioso di essersi ritrovato, la doppietta messa a segno nella sfida vinta per 3-0 in casa della Fidelis Andria gli ha restituito la giusta fiducia. L'attaccante dei biancorossi, intervenuto in conferenza stampa, si è soffermato sul momento vissuto dai pugliesi che comandano la classifica del girone C di Serie C a +4 sul Palermo .

"È un buon momento per quanto mi riguarda e per la squadra. Bisogna continuare così. Essere nella top 10 degli attaccanti più prolifici del Bari è motivo d'orgoglio. Entri a far parte della storia di un club. Sono venuto a Bari con un obiettivo specifico che ancora non abbiamo raggiunto, e per me conta di più dell'aspetto numerico. Io mi trovo davvero bene qui a Bari. È normale che i gol possono condizionare il giudizio, adesso sto giocando con più continuità e tutto è più semplice. Ma ci sono sempre stato. Io ho messo la mia professionalità al servizio della squadra. Non la leggo come un Antenucci ritrovato: è solo una conseguenza dei risultati e delle prestazioni. Ogni stagione è diversa. Il clima è sereno - ha detto Antenucci come riporta riporta tuttobari.com - , ma ogni partita va aggredita ferocemente. La partita con la Vibonese ha dimostrato che tutti possono metterti in difficoltà. Niente cali di concentrazione, bisogna essere pronti. Il calendario? Affrontiamo gara per gara, pensiamo a Latina".