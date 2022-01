Bari, Antenucci: “201 gol traguardo, abbiamo un obiettivo. Paganese? Match ostico”

Le parole dell'attaccante del Bari, Mirco Antenucci, in vista della sfida di domenica prossima contro la Paganese

Dopo il pareggio di domenica contro il Catania, i galletti sono tornati in campo per preparare la trasferta di domenica prossima contro la Paganese. A parlare in conferenza stampa a pochi giorni dalla sfida, è l'attaccante biancorosso Mirco Antenucci, che proprio in occasione della gara contro gli etnei ha superato quota 200 gol in carriera: 50 dei quali siglati in biancorosso.

"Significano un percorso lungo, tanti anni in cui i gol mi hanno accompagnato. Non ne ho mai fatto una fissazione, mi alleno per i risultati. Poi la rete è una conseguenza. L'indimenticabile? La rovesciata contro la Ternana con la maglia dello Spezia e quello con la Spal contro il Parma a Bologna, in mezza rovesciata. Mi fa piacere che un quarto siano col Bari e con questa maglia. L'obiettivo principale lo sappiamo tutti qual è. Spero che i gol ci aiutino a raggiungere questo obiettivo".

Testa alla Paganese, sfida in programma domenica: "Speriamo di trovare un campo decente, rispetto agli ultimi due anni. Sappiamo che è un ambiente difficile, caldo. Partite non facili. Se noi facciamo il nostro non ci saranno problemi. Ci stiamo preparando molto bene. Ricordo la doppietta al primo anno contro di loro, è normale che mi rievocano bei ricordi".

Sulla panchina e sul rapporto con Polito: "Succede a tutti. Capita, a tutti. L'importante è farsi trovare pronti, lavorare duramente ed in maniera serena. Il mister ha dato dimostrazione a tutti di saper giocare. Polito lo conoscevo, ci avevo giocato insieme nel Catania. Una persona molto schietta. Una figura importante che dà consigli e ci parla direttamente".