Bari, Angelozzi: “Covid ha stravolto tutto. Ripresa? Comincerà un altro campionato”

L'ex direttore sportivo del Bari, Guido Angelozzi, si sofferma sulla lotta promozione e sull'impatto del Covid sul calcio

Ne è sicuro l'ex ds del Bari, Guido Angelozzi , intervenuto ai microfoni del "Corriere dello Sport". Il dirigente, durante l'intervista, si è soffermato sull'impatto del Covid sul calcio ponendo particolare attenzione al girone di ritorno di Serie C e agli impegni che attenderanno i galletti.

"Un contraccolpo non di poco conto con tanti viaggi così frequenti. Speriamo si possa superare facilmente. Questo Bari non ha bisogno di consigli. L’allenatore è bravo, il direttore sportivo smaliziato, la società di De Laurentiis è forte, la piazza è da serie A. Stavolta si arriva fino in fondo".