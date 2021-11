Avellino, l’ex Amodio: “Bari nettamente avanti, gli irpini possono crederci”

Roberto Amodio, ex difensore dell'Avellino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito della gara tra i biancoverdi e il Bari, in programma lunedì 6 dicembre alle ore 21

L'ex difensore dell' Avellino , Roberto Amodio , è intervenuto ai microfoni di "696 TV" e si è soffermato sul momento del Bari in campionato, attualmente capolista del girone C. Amodio parla anche della prossima sfida dei galletti che, nel posticipo della 17a giornata di Serie C, saranno impegnati proprio contro la compagine biancoverde.

"L'Avellino è una squadra importante. La società ha speso tanto, la squadra è stata costruita per fare un campionato da big e verrà fuori alla distanza. Il Bari, però, fa un campionato a parte. Ci sono alcune squadre top, come l'Avellino, e poi le altre sono tutte alla pari. C'è molto equilibrio. Se batte il Bari, l'Avellino può avvicinarsi, ma penso che il Bari abbia qualcosa in più rispetto alle altre, ha un buon margine e una rosa competitiva e molto ampia. L'Avellino ha giocatori come Scognamiglio, un ottimo elemento per la Serie C, che verranno fuori nel corso della stagione. Braglia è un allenatore poco spettacolare, ma che sa cosa vuole. La differenza tra le due squadre, è che i lupi con pedine importanti devono forse rivedere ancora alcune cose, mentre vedo il Bari avviato e avanti nettamente rispetto alle altre"