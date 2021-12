Avellino-Bari, Kanoute risponde ad Antenucci: 1-1 al “Partenio”, Palermo a -5 dal 1° posto

Al rigore segnato da Antenucci nel primo tempo risponde la rete di Kanoute, che regala il pareggio all'Avellino

Mirco Antenucci prima e Mamadou Kanoute poi animano la sfida ad alta quota tra Avellino e Bari. Match estremamente equilibrato e dai toni agonistici elevati quello giocato sul rettangolo verde del 'Partenio', dove la formazione di Piero Braglia e quella di Michele Mignani si sono affrontate in maniera aperta e senza alcuna esclusione di colpi. Gli irpini hanno affrontato la capolista del Girone C in maniera spavalda, terminando comunque il primo tempo sotto di una rete in virtù del rigore - con seguente ammonizione del portiere dei padroni di casa - concretizzato da Antenucci, al suo ottavo centro in questo campionato.