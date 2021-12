Avellino-Bari, il doppio ex Porcari: “Se i Lupi vincono riaprono tutto. Di Gaudio…”

Le dichiarazioni del doppio ex di Avellino e Bari, Filippo Porcari, in vista del big match valido per la 17a giornata del Girone C di Serie C

Mediagol (nic) ⚽️

Si avvicina il big match Avellino-Bari, valido per la diciassettesima giornata del Girone C di Serie C. Il doppio ex di giornata, Filippo Porcari, è intervenuto ai microfoni di Sport Channel 214 per analizzare la sfida in programma lunedì sera presso lo Stadio Partenio Lombardi. L'attuale capitano del Borgo San Donnino in Serie D ha sottolineato il peso specifico della sfida in cui saranno impegnati gli uomini di Braglia e i calciatori di Mignani. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“L'Avellino può vantare anche un fattore campo importante in queste categorie, poi ha entusiasmo - ha affermato Porcari - Sfida aperta, il campionato non finisce domani, ci sono ancora tante partite, se l'Avellino vince riapre tutto. Di Gaudio è un giocatore che palla al piede nove volte su dieci salta l'uomo, è decisivo. I suoi 7-8 gol a campionato li fa, è un generoso, non vedo un difetto, si sacrifica per la squadra, è un giocatore quasi completo. L'Avellino ha una buona squadra, un grande allenatore, e grazie anche ai tifosi può dire la sua”, ha chiosato il doppio ex.