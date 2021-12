Avellino-Bari: Braglia lancia Kanoutè, Mignani con Antenucci. Le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali del posticipo della diciassettesima giornata di Serie C

Il match tra Avellino e Bari potrebbe determinare alcune delicate dinamiche di classifica all'interno del Girone C di Serie C. Il gruppone di testa nel gruppo meridionale del campionato di Lega Pro si fa sempre più folto di compagini che, fino al termine della regular season, vogliono mettere in cascina quanti più punti possibili per cercare di centrare la promozione diretta in Serie B o un buon piazzamento nella fase playoff. Tra queste anche la formazione di Piero Braglia, che dopo un inizio di stagione abbastanza turbolento ha risalito la china, fino alle zone clou del torneo. Di fronte oggi si ritroverà la compagine di Michele Mignani, in piena lotta per mantenere la testa del Girone C, cercando di allontanare le inseguitrici quali il Palermo.