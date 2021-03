Ronaldinho, l’allarme degli amici: “Abuso di alcol dal mattino e troppe feste. Invita tanta gente a casa in Brasile…”

Continua il pessimo momento vissuto da Ronaldinho.

Europa League, tutto pronto per Milan-Manchester United: probabili formazioni e quote dei bookmakers

Prima il carcere in Paraguay con l’accusa di possesso di passaporti falsi, poi il gravissimo lutto, con la recente scomparsa di una figura fondamentale come quella materna. L’ex fantasista di Milan e Barcellona, tra le altre, viene spesso ricordato per le memorabili gesta sul piano squistamente tecnico e balistico sfoggiate sui manti erbosi del panorama calcistico mondiale, ma adesso, una volta spenti i riflettori della gloria e della ribalta sul campione, la realtà da ffrontare e gestire per l’uomo è ben diversa. Da qualche mese a questa parte la vita del Gaucho è stata in diversi modi e momenti sconvolta, con tanti traumi probanti sul piano psicologico e relativi cambiamenti che non hanno fatto bene all’ex fuoriclasse brasiliano. Cattive compagnie, troppe feste e abuso di alcool. Queste i principali capi d’accusa che – secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca – starebbero portando il classe ’80 verso una pericolosa deriva in termini esistenziali.

Milan, Ibrahimovic: “Svezia? Convocato per meriti, indosserò con orgoglio la maglia della Nazionale”

Il giornale iberico ha spiegato come alcuni amici di Ronaldinho siano venuti a conoscenza di questi fatti, decidendo di lanciare un appello ai maggiori mezzi di informazione brasiliani. La fonte sudamericana Extra avrebbe riportato le parole di alcune tra queste persone vicine al brasiliano, che lasciano trasparire un generale senso di preoccupazione e timore per il futuro dell’ex attaccante. Di seguito le dichiarazioni in questione: “Ogni giorno è una festa. Ronaldinho inizia a bere al mattino, vodka, whisky, gin e smette di bere solo la mattina seguente. Non è qualcosa legata all’attuale momento, ma abbiamo notato che è diventato più intenso dopo la morte di sua madre. Ha festeggiato il capodanno invitando moltissima gente, cosa da non fare se vivi in una città come Rio de Janeiro. Fa spesso barbecue e si circonda di gente che da lui vuole ben altro che l’amicizia”.

Ronaldinho, il saluto alla madre scomparsa a causa del Covid-19: “Sei stata fonte di forza e gioia”