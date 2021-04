Liga, Real Madrid-Barcellona: Koeman esclude Griezmann, Mingueza al posto di Pique. Le formazioni ufficiali

Alle ore 21 il calcio d’inizio di Real Madrid-Barcellona.

Una sfida dal significato forte che potrebbe indirizzare la stagione per entrambe le società. Ronald Koeman esclude a sorpresa Antoine Griezmann dall’undici iniziale, e schiera Oscar Mingueza al posto di Gerard Pique, a cui non è riuscito il recupero in extremis. Per Zinedine Zidane invece nessuna sorpresa, in avanti agirà la coppia formata da Vinicius Jr e Karim Benzema.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Real Madrid (4-5-1): Courtois; Vazquez, Militao, Nacho, Mendy; Valverde, Modric, Casemiro, Kroos, Vinicius; Benzema. All. Zidane.

Barcellona (3-5-2): Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Lenglet; Dest, Pedri, Busquets, De Jong, Alba; Dembélé, Messi. All. Koeman.