Liga, Barcellona-Alaves 5-1: blaugrana devastanti, con Messi e Trincao sugli scudi. La classifica aggiornata

Il Barcellona è in netta ripresa e stritola l’Alaves per 5-1.

La squadra allenata da Koeman con il passare del tempo sta riprendendo smalto, e in vista dell’ottavo di finale contro il Psg non può che essere una notizia positiva per i blaugrana. I Catalani convincono in una partita senza storia, conquistando il secondo posto in classifica a pari punti con il Real Madrid. L’Atletico del Cholo Simeone dista ancora 8 punti, ma Messi e compagni se riescono a dare continuità ai risultati possono provare a rientrare in corsa per il titolo. Le reti sono state 2 di Messi, 2 di Trincao e 1 di Junior Firpo, mentre per l’Alaves la marcatura è stata di Luis Rioja.

Di seguito la classifica aggiornata.